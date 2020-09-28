Акции протеста проходят в Белоруссии уже семь недель подряд. Политический аналитик Франак Вячорка назвал единственный возможный вариант решения конфликта между властью и оппозицией.

Акции протеста проходят в Белоруссии уже семь недель подряд. Политический аналитик Франак Вячорка назвал единственный возможный вариант решения конфликта между властью и оппозицией.По мнению журналиста, за фазой уличной борьбы последует дипломатическая. "Нет другого решения, кроме переговоров", – отметил Франак Вячорка. Площадкой беседы может стать Минск, Брюссель или Вашингтон.Александру Лукашенко в скором времени придется пойти на уступки: вступить в открытый диалог с оппозиционерами. Президент не сможет долго держать ситуацию в республике под контролем, подчеркнул политический аналитик.Глава государства боится заключать соглашения с оппонентами. Он думает, что если пойдет на уступки, то сразу потеряет имидж, разрушит свою репутацию сильного лидера, сообщает "Настоящее время"."Нужно объяснить президенту, что его никто не поведет в Гаагу", – подытожил эксперт.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал коллегу послушать демонстрантов и уйти в отставку. Глава Белоруссии в свою очередь напомнил ему о длительных акциях протеста "желтых жилетов".Инаугурация Александра Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Бурные обсуждения в Сети . Он назвал руку президента "красной".