В последние месяцы промахи Лукашенко чаще всего связывают с нежеланием идти на диалог с оппозицией и недовольными гражданами. Но есть мнение, что его гложет совсем другое.

В последние месяцы промахи Лукашенко чаще всего связывают с нежеланием идти на диалог с оппозицией и недовольными гражданами. Но есть мнение, что его гложет совсем другое.После начала массовых протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко стал изгоем для Евросоюза. Западные страны начали оказывать давление на главу государства, чтобы тот пошел на переговоры с оппозицией, организовал повторные выборы или вовсе добровольно покинул пост. Его отказались признавать легитимным президентом и пригрозили санкциями.Политолог Алексей Мартынов отметил, что раньше Лукашенко был готов на многое ради милости соседей. Так, в 2014 году он демонстративно отказался признавать Крым российской территорией, после чего отношение Запада к его власти поменялось в лучшую сторону. Кроме того, Батька позволил организовать в Белоруссии польские и литовские гуманитарные фонды.Мартынов уверен, что теперь Александр Лукашенко сожалеет об этих поступках. Из-за непризнания Крыма ухудшились отношения с Россией, помощь которой ему сейчас так нужна, а появление гуманитарных фондов способствовало развитию протестных настроений. В настоящее время эти фонды оказывают поддержку демонстрантам. Эксперт сравнил их с "джинном из бутылки", с которым белорусскому лидеру срочно нужно что-то сделать."Я думаю, что он уже сто раз пожалел об этом за последний месяц смуты", – сказал специалист.Политолог считает, что Александр Лукашенко может разрешить ситуацию лишь двумя способами: жестко подавить протест и перейти к открытой диктатуре или пойти по демократическому пути, подразумевающему изменение Конституции и реформу власти.