Владимирские футболисты преподнесли подарок тренеру в День рождения. Черно-белые выиграли у столичного клуба “Локомотив-Казанка”. Встреча проходила на владимирском стадионе

Владимирские футболисты преподнесли подарок тренеру в День рождения. Черно-белые выиграли у столичного клуба “Локомотив-Казанка”. Встреча проходила на владимирском стадионе “Торпедо” в рамках Первенства России по футболу среди клубов группы № 2 второго дивизиона. Острые моменты обе команды начали создавать еще в первом тайме, а уже на 26 минуте матча Дмитрий Чернухин пробил пенальти в ворота