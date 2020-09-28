Пришла дряхлая старушенка в церковь.
- Батюшка, беда у меня, любимый гусь умер. Хотелось бы отпеть его.
Ну, батюшке в лом, что со старой взять. Он и говорит:
- Что ты, старая! Как можно животное-то отпевать. Это же храм Божий! Святое место!
- Неужто не поможешь старухе?
- Рад бы, да не могу. Ты иди через дорогу, там церковь есть коммерческая. Они тебе там кого хочешь отпоют.
Огорчилась бабка, говорит:
- Ну что ж, пойду, может помогут горю моему.
Дошла до порога и спрашивает:
- Да, батюшка, забыла спросить. А 1000 долларов-то хватит в церкви-то той птичку отпеть?
Батюшка:
- ДА ЧТО Ж ТЫ СРАЗУ-ТО НЕ СКАЗАЛА, ЧТО ГУСЬ У ТЕБЯ КРЕЩЕНЫЙ!??
еще анекдот!