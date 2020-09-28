Уважаемые работники туристической отрасли! Профессионалы, любители, энтузиасты туризма! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным Днём туризма! Туриндустрия во ..

Уважаемые работники туристической отрасли!Профессионалы, любители, энтузиасты туризма!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным Днём туризма!Туриндустрия во Владимирской области всегда была одной из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики. Уникальная по красоте и разнообразию природа, богатая история, самобытные традиции, неповторимые архитектурные памятники, всемирно известные имена деятелей культуры и искусства и связанные с ними места создают широкие возможности для развития самых разнообразных видов туризма и отдыха.Сотни тысяч гостей из различных регионов и стран ежегодно посещают нашу гостеприимную землю, жемчужину «Золотого кольца России». Поток туристов постоянно растёт, и наша с вами задача сделать всё, чтобы путешествие по Владимирской земле доставляло гостям истинное удовольствие и способствовало формированию её яркого положительного образа.В скором времени через Владимирскую область пройдёт скоростная трасса М-12, которая станет для нас не просто дорогой, а импульсом к развитию. Она – магнит для инвесторов, а существенное сокращение времени в пути между Москвой и Владимиром даст отличный прирост туристического потока.Повышая привлекательность нашего региона для туристов, мы сможем создать задел для дальнейшего уверенного роста, содействовать стабильному социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни граждан.Уверен, что Владимирская область станет местом, куда захочется возвращаться снова и снова.Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, успешной реализации планов и начинаний, новых знаний и открытий, надёжных партнёров и благодарных туристов, а всем любителям путешествий – увлекательных маршрутов и незабываемых впечатлений!Губернатор области В.В.Сипягин