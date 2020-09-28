Хип-хоп-исполнитель Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко) родился и вырос в Белоруссии. Артист не смог остаться в стороне от политического кризиса в республике.

Хип-хоп-исполнитель Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко) родился и вырос в Белоруссии. Артист не смог остаться в стороне от политического кризиса в республике.Исполнитель объявил, что пришло время перемен. Артист призвал оппозиционно настроенных белорусов заняться матчастью: изучать экономику, историю, геополитику, политтехнологии.По мнению рэпера, единственный выход из кризиса в Белоруссии – это создание политических партий. В таком случае противники режима Александра Лукашенко смогут громко заявить о своих интересах.Сергей Пархоменко сообщил, что народ уже победил. Белорусы наконец стали политически активными. "Общество пришло к этому – исторически это сейчас необходимо", – отметил он в интервью The Flow.Напомним, акции протеста в Белоруссии вспыхнули сразу после оглашения итогов выборов президента. По данным Центризбиркома, победу одержал Александр Лукашенко. За него проголосовали 80%.С критикой результатов выступили оппозиционеры. Они объявили власти в фальсификации голосования. Протестующие потребовали, чтобы в республике были проведены повторные выборы.23 сентября состоялась тайная инаугурация . На мероприятии во Дворце независимости в Минске присутствовали высокопоставленные чиновники и силовики.