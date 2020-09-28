Профилактические мероприятия закончились изъятием огнестрела, боеприпасов и взрывчатки. Владимирские полицейские провели очередной этап операции “Оружие”. Она была направлена на

Профилактические мероприятия закончились изъятием огнестрела, боеприпасов и взрывчатки. Владимирские полицейские провели очередной этап операции “Оружие”. Она была направлена на противодействие незаконному изготовлению и обороту оружия. За неделю сотрудники УМВД изъяли 10 единиц оружия (огнестрельного и холодного), 36 боеприпасов различного калибра, 150 граммов взрывчатых веществ. Правоохранители установили более 20 фактов, в которых усматривается состав преступления. В