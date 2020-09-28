В региональном отделении Фонда социального страхования провели круглый стол.

В ходе него затронули темы, которые так или иначе касаются каждого жителя нашей области. Участниками мероприятия, которое ФСС организовал совместно с издательским домом «Аргументы и Факты» , стали сотрудники фонда, врачи, представители профильных департаментов областной администрации, общественных организаций и средств массовой информации.Ответы на вопросыСпециалисты Фонда социального страхования рассказали о новых сервисах, которые помогают максимально качественно организовывать работу с населением. Например, фонд разработал особый социальный навигатор – удобное в использовании мобильное приложение, которое облегчит жизнь многим гражданам.- Любой человек, который установит на свой гаджет это приложение, сможет без проблем найти ответы на интересующие его вопросы, касающиеся не только ФСС, но и других социальных учреждений, которые находятся на территории нашей области, - рассказывает управляющий Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Алексей Копин. - Там будут и контактные телефоны, и адреса, и описание деятельности учреждений. Также, благодаря приложению, в режиме онлайн можно будет получить консультацию специалиста. Это очень нужное и востребованное направление работы, которое будет способствовать более качественному выполнению задач, поставленных перед нами правительством.Также на мероприятии подняли тему прямых выплат страхового обеспечения. Она крайне актуальна и касается практические всех жителей нашей области.Дело в том, что раньше пособия выплачивали работодатели, в счёт начисленных страховых взносов. Сейчас с них эту обязанность сняли. Все пособия выплачивает непосредственно региональное отделение ФСС. Обязанность работодателя – только своевременно платить страховые взносы и передавать необходимые данные по своим работникам.Не оставили без внимания и тему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. С уверенностью можно сказать, что наш регион целенаправленно и результативно работает в этом направлении. Ежегодно на эти цели выделяют около 400 млн. рублей. Столь серьёзные суммы полностью оправданы - в области есть немало людей, для которых современные технические средства реабилитации жизненно необходимы.На мероприятии присутствовали представители общественных организаций инвалидов. Фонд социального страхования очень тесно с ними взаимодействует, особенно при закупке технических средств реабилитации. Переоценить значение этого сотрудничества нельзя, ведь они лучше, чем кто-либо другой знают, какое оборудование нужно каждому конкретному инвалиду. Представителей общественных организаций просят участвовать в разработке технических заданий на закупку тех или иных технических средств реабилитации, стоимость которых может достигать нескольких миллионов рублей.Требования времениЗатронули и актуальную тему электронных больничных листов. В нашем регионе они появились 3 года назад. Сотрудники областного ФСС говорят, что поначалу это направление шло очень тяжело – новое нередко воспринимают «в штыки».- По сути, всю организацию работы с лечебными учреждениями мы взяли на себя, - говорит Алексей Копин. – Мы обучали персонал медучреждений грамотности работы с новыми больничными листами, устанавливали программное оборудование. Провели много совещаний на эту тему. Практически в каждое лечебное учреждение, которое сейчас может выдавать электронные больничные листы, наши работники выезжали и помогали организовывать работы.Сейчас все государственные медицинские организации, которые действуют на территории нашей области и обладают лицензией на экспертизу временной нетрудоспособности, выдают больничные листы в электронном виде. С частными организациями сложнее, хотя первоначально мы думали, что они наоборот будут более гибкими в вопросах внедрения современных технологий. Расчитывали, что они возьмутся за эту работу с энтузиазмом. Но тем не менее, поэтапно мы подключаем их к выдачи электронных больничных листов.Особенно хорошо электронные больничные проявили себя в условиях пандемии. Когда «больничный» выдают в электронном виде, человеку необязательно посещать медучреждение. Это удобно как для пациентов, так и для врачей, поскольку на оформление электронного больничного, как показывает практика, уходит значительно меньше времени, чем на заполнение старого бумажного документа.Ещё одна важная тема, которую обсудили на мероприятии - выполнение указов президента о дополнительных страховых гарантиях отдельным категориям медицинских работников. Они касаются врачей, которые заболели коронавирусом, исполняя свой долг перед обществом во время пандемии, и семей медиков, погибших от COVID-19.В нашей области эту работу организовали на высоком уровне. Лучшим подтверждение тому служат цифры. По количеству выплат медицинским работниками наш регион входит в ТОП-10 по стране. Со стороны ФСС задержек в выплатах нет, денег на эти цели сейчас достаточно. При поступлении документов из медицинской организации, выплату делают уже на следующий день.- Мы уже произвели, в случаи заболевания медицинских работников, более тысячи выплат. Размер выплаты составляет более 68 тыс. рублей. Также мы произвели 9 выплат семьям, в которых умерли врачи при исполнении трудовых обязанностей. Выплата по смерти в каждом конкретном случае составляет 2 млн 752 тыс. рублей, - говорит Алексей Копин.