С 28 сентября из-за коронавируса в Москве вступают в силу новые правила и рекомендации, связанные с распространением заболевания. В частности, на самоизоляцию отправятся пенсионеры и беременные женщины вновь отправятся на самоизоляцию.

С 28 сентября из-за коронавируса в Москве вступают в силу новые правила и рекомендации, связанные с распространением заболевания. В частности, на самоизоляцию отправятся пенсионеры и беременные женщины вновь отправятся на самоизоляцию.Большинство работодателей переведут сотрудников на удалену. Серьезно ужесточится масочный режим. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что в общественных местах по-прежнему необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, власти из-за коронавируса в Москве приняли решение о досрочном начале отопительного сезона. "Сейчас уже понятно, что коронавирус с нами надолго", – заявил член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.Главным же показателем депутат считает то, как с происходящим справляется система здравоохранения. Ее перегрузка как раз может стать сигналом к введению жестких ограничений вроде повторной всеобщей самоизоляции или прекращения сообщения между регионами. Он полагает, что с повторными серьезными ограничениями народ не столкнется, поскольку вирус становится менее агрессивным.Рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжается. Если 21 сентября оперативный штаб сообщал о 6196 новых случаях инфицирования, то к 27 сентября этот показатель достиг отметки в 7867. По мнению экспертов, новый всплеск и других регионах обусловлен сезонностью респираторных инфекций и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности. Ситуация может стабилизироваться только к будущей весне, а на появление необходимого коллективного иммунитета уйдет два года.К ограничением возвращаются и в других регионах. Например, в Подмосковье с 28 сентября полицейские снова начнут штрафовать людей, появившихся в общественных местах или решивших проехаться на автобусе без маски. Некоторые школы Башкирии отправлены на дистанционное обучение, в Воронежской области закрыли фуд-корты, а спортзалам разрешили принимать только половину посетителей.