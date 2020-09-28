Российское руководство не будет держаться за своего несговорчивого белорусского союзника до последнего. Угроза санкций и ситуация с блогером Алексеем Навальным заставит Москву прекратить поддержку режима Александра Лукашенко, уверен политтехнолог Александр Федута.

Российское руководство не будет держаться за своего несговорчивого белорусского союзника до последнего. Угроза санкций и ситуация с блогером Алексеем Навальным заставит Москву прекратить поддержку режима Александра Лукашенко, уверен политтехнолог Александр Федута.В настоящий момент Кремль является единственной опорой Александра Лукашенко, считает эксперт. Белоруссия долгие годы выстраивала отношения с Китаем, Пекин имеет серьезные экономические интересы в республике.В то же время в руководстве КНР признают Белоруссию зоной влияния России, отметил Федута. По его мнению, Пекин не будет портить отношения с Москвой из-за Лукашенко.Несмотря на экономическую, военно-политическую и информационную поддержку Москвы, белорусскому лидеру есть о чем беспокоиться, считает политтехнолог. У опоры в виде Кремля есть уязвимые месты, указал эксперт.Из-за отравления блогера Алексея Навального Запад может ввести против России экономические санкции. В таком случае белорусский лидер становится разменной монетой: для снижения напряженности в отношениях с ЕС Кремль может отказаться от поддержки незадачливого белорусского союзника, полагает Федута.Лукашенко это понимает и старается как можно больше вовлечь Россию в проблемы Белоруссии, Путин в свою очередь хочет сделать это участие минимальным, заявил эксперт."Именно поэтому инаугурация была тайной, поскольку Путин, как я понимаю, отказался присылать кого-либо из высоких должностных лиц России в Минск на эту церемонию", – сказал Федута в эфире телеканала "Настоящее время".Что касается протестов, то Лукашенко меньше всех заинтересован в их эскалации, уверен политтехнолог. Белорусский лидер выбрал такутику запугивания оппозиции – отсюда такое большое количество правоохранителей и бронетехники на улицах Минска и других городов, считает Федута.Напомним, что 14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Содержание переговоров за закрытыми дверями осталось тайной. Накануне встречи стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов.