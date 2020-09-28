Несмотря на поддержку Москвы, Александр Лукашенко не позвал на свою тайную инаугурацию российского посла, а речь Батька произнес на белорусском языке, отметил политолог Петр Кузнецов. По его мнению, Лукашенко, получив от Кремля необходимую помощь, пытается вновь обмануть восточного соседа.

Несмотря на поддержку Москвы, Александр Лукашенко не позвал на свою тайную инаугурацию российского посла, а речь Батька произнес на белорусском языке, отметил политолог Петр Кузнецов. По его мнению, Лукашенко, получив от Кремля необходимую помощь, пытается вновь обмануть восточного соседа.Москва устами главы МИДа Сергея Лаврова призывала белорусского лидера для разрешения политического кризиса в стране вести диалог с обществом по конституционной реформе. Сам Александр Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным в Сочи много говорил на эту тему.Теперь по конституционной реформе от белорусского лидера ничего не слышно. После встречи с российским коллегой Лукашенко к этой теме не возвращается. "Он, похоже, в очередной раз пытается Путина "кинуть", – написал эксперт в своем телеграм-канале.Странным выглядит и то, что на инаугурацию Лукашенко не позвали российского посла, а речь произнес на белорусском языке, обращает внимание политолог. "Для Александра Григорьевича это ну очень серьезно", – констатировал политолог.Из-за политики белорусского лидера Москва рискует получить и дополнительные проблемы экономического характера, уверен Кузнецов. Он напомнил о тяжелой ситуации в экономике республики. При открытой границе негативные процессы в Белоруссии могут перекинуться на Россию, считает эксперт.Он не исключил, что Кремль вынашивал план отстранения Лукашенко от власти с гарантиями безопасности. По всей видимости, сейчас эти намерения терпят крах, констатировал Кузнецов.По мнению политолога, Россия может пойти на ситуативный союз с Западом для разрешения ситуации в Белоруссии. Таким же образом был отстранен от власти молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, до этого успевший испортить отношения с Москвой и Брюсселем.Напомним, что 14 сентября Владимир Путин встречался с Александром Лукашенко в Сочи. Это была первые переговоры двух лидеров в очном формате после начала политического кризиса в республике. Перед началом встречи стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.