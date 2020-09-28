На 1 апреля 2021 года запланирован старт, который должен вывести на орбиту состав 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, передает . Уникальность этого запуска заключается в том, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2020-na-2021-god-zaplanirovan-unikalnyj-kosmicheskij-start.html" target="_blank">На 2021 год запланирован уникальный космический старт</a> - На 1 апреля 2021 года запланирован старт, который должен вывести на орбиту состав 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, передает . Уникальность этого запуска заключается в том, ..
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2020-na-2021-god-zaplanirovan-unikalnyj-kosmicheskij-start.html]На 2021 год запланирован уникальный космический старт[/url] - На 1 апреля 2021 года запланирован старт, который должен вывести на орбиту состав 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, передает . Уникальность этого запуска заключается в том, ..