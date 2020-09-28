На 1 апреля 2021 года запланирован старт, который должен вывести на орбиту состав 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, передает . Уникальность этого запуска заключается в том, ..

На 1 апреля 2021 года запланирован старт, который должен вывести на орбиту состав 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, передает . Уникальность этого запуска заключается в том, что впервые за 20 лет к МКС полетит полностью российский экипаж.