Хитрая плутовка аккуратно хватает коврик за край и утаскивает в неизвестном направлении.

Квартирная кража произошла ночью в Юрьев-Польском районе - пропал коврик перед входной дверью. Но благодаря камере наблюдения, удалось заснять момент преступления и установить похитителя.Вором, а точнее воровкой оказалась лиса. Хитрая плутовка аккуратно хватает коврик за край и утаскивает в неизвестном направлении. Возможно, виной всему наступившая осень и животное таким образом решило утеплить свою нору, шутят в комментариях. Для чего лисе в действительности понадобилась подстилка - неизвестно, но специалисты напоминают, что выход диких животных к человеку - тревожный признак и может свидетельствовать о заражении бешенством.