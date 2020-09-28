В селе Кистыш суздальского района открыли памятник знаменитому полководцу.

Открытия памяника Суворову долго ждали, и вот, в субботу 26 сентября, в селе Кистыш Суздальского района состоялось торжество. Установку мемориала приурочили к юбилею - знаменитому полководцу в ноябре этого года исполняется 290 лет. Его создало по инициативе общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова» Российское военно-историческое общество, проект стал частью нацпроекта «Культура». Авторы памятника - архитектор Константин Фомин, скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский.На праздник в село приехала целая плеяда знаменитостей: Губернатор Владимир Сипягин, Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов, главный федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев, руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, представители Владимирского военного комиссариата и региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В. Суворова».- Суворов - образец воина, солдата, командира и русского патриота. Ему беззаветно доверяли свои жизни солдаты, с которыми он участвовал в сражениях. Он - гений. Суворов живёт и будет жить в сердце каждого военного. Он оставил для нас главный завет: «Нас победить нельзя! С нами Бог!» - отметил в своём приветственном слове Владимир Мединский.В селе Кистыш есть и музей, посвящённого боевым подвигам Суворова и его жизни на Суздальской земле. Терриория вокруг тоже обустроена в соответствии и идеями патриотизма и верности традициям. Рядом расположены святой источник, пруд, парковые зоны, есть свой лагерь для проведения военно-патриотических и спортивных сборов кадетов, суворовцев и военнослужащих Вооруженных Сил России.- Александр Васильевич был убеждён, что сила – в единстве. Прошли века, и сейчас Президент Владимир Путин даёт нам такие же ориентиры. Это значит, что суворовские наставления стали основой нашей национальной идеи. И мы с вами тоже ей следуем – объединив усилия, создаём место памяти гениального военачальника. Сегодня мы видим плоды этого совместного труда. Уверен, что будущий архитектурно-исторический комплекс станет местом силы для всех патриотов нашей великой страны, - сказал Губернатор Владимир Сипягин.