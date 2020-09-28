Фильм будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами.

Проект телеканала «Россия» станет первым российским документальным фильмом на Netflix. Фильм «Кресты» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия).Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.Документальный фильм «Кресты» появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире.Производство: студия «Остров»Продюсеры: Сергей Мирошниченко (студия «Остров»), Мария Финкельштейн («ТК «Россия»)Авторы сценария: Сергей Мирошниченко, Елизавета КонякинаРежиссер: Ангелина ГоликоваОператор-постановщик: Юрий Ермолин