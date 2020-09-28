Полиция установила ее личность. Погибшей было 30 лет

Смертельное ДТП произошло в минувшие выходные на улице Большая Московская во Владимире. Правоохранители установили личность погибшей девушки. Это 30-летняя жительница областного центра.Напомним, в ночь с субботы на воскресенье водитель Лады Ларгус на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на Большой Московской. В результате столкновения ее отбросило на несколько метров. Девушка скончалась на месте. По результатам экспертизы, 19-летний виновник трагедии был трезв. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД