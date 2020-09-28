Фигурант не смог подобрать пароль к гаджету и сдал его в пункт приема. Имущество изъято сотрудниками полиции.

В конце августа в УМВД России по городу Владимиру обратилась 44-летняя местная жительница, сообщившая, что неизвестный похитил мобильный телефон, которым пользовался её несовершеннолетний сын.Сотрудникам полиции женщина пояснила, что сын оставил гаджет без присмотра на столе в кафе во время прогулки. Вернувшись, телефон на месте он не обнаружил.Сумма причиненного ущерба составила 6 000 рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате была установлена личность подозреваемого, 30-летнего жителя Собинского района.Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что увидел телефон, когда выходил из кафе. Поняв, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник забрал гаджет. Не сумев подобрать пароль, фигурант сдал чужое имущество в пункт скупки, получив за 1 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 158 УК РФ.Телефон изъят сотрудниками полиции.