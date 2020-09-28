Вы смотрите программу «Поехали!» – это программа о путешествиях по Владимирской области. И путешествовать мы будем на крутейшей тачки от GAC Motor. А начнем мы с

Вы смотрите программу «Поехали!» – это программа о путешествиях по Владимирской области. И путешествовать мы будем на крутейшей тачки от GAC Motor. А начнем мы с Доброграда.