В Суздальском Ополье у села Гнездилово российские археологи обнаружили средневековое захоронение.

В Суздальском Ополье у села Гнездилово российские археологи обнаружили средневековое захоронение.Погребения относят к 10-12 веку. Всего их оказалась 13,- мужчины, женщины, дети - в могилах огромное количество ценных артефактов: украшения, богатый боевой топор, фрагменты одежды, предметы быта, керамические сосуды и железные ножи. Нашлось и погребение настоящей древнерусской модницы. В её могиле находились около 140 предметов.Правда, как сообщает Институт археологии РАН, сельскоходяйственные работы, которые здесь проводились ранее, повредили часть могильника.