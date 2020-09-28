Мероприятия, организованные сотрудниками полиции для детей и взрослых, прошли во всех районах области.

В рамках Всероссийской «Недели безопасности дорожного движения» во всех районах Владимирской области сотрудники полиции провели мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий.Форматы мероприятий выбраны с учетом возраста аудитории.В Судогодском районе инспектор по пропаганде ГИБДД совместно с педагогами местных школ провела для учеников начальных классов тематические занятия, в ходе которых подробно разобрала основные ошибки, допускаемые юными участниками дорожного движения, напомнила о принципах построения безопасного маршрута «Дом - школа - дом», а также о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.Старшеклассникам Муромцевской СОШ и студентам Муромцевского лесотехнического техникума полицейские рассказали о последствиях нарушений ПДД, приведя примеры происшествий, участниками которых стали дети и начинающие водители со стажем вождения до 2-х лет. Финалом занятий стала демонстрация видеороликов по безопасности дорожного движения.Особое внимание правоохранители уделили совместным с представителями системы образования мероприятиям по правовому информированию юных участников дорожного движения, а также профилактике правонарушений ПДД со стороны водителей.Разъяснительная работа, направленная на недопущение фактов детского дорожно-транспортного травматизма, проводится и со взрослыми.Так, в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах сотрудники ГИБДД совместно с представителями органов системы профилактики, волонтерами и юными инспекторами дорожного движения провели профилактическую акцию «Я хочу жить». Цель мероприятия - привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, в особенности при перевозке несовершеннолетних детей в салоне транспортных средств. Участники мероприятий провели с водителями профилактические беседы и вручили детские рисунки-обращения о необходимости обязательного соблюдения правил дорожного движения.В Собинском и Суздальском районах сотрудники полиции и подростки провели мероприятия «ПДД на асфальте». Местом проведения были выбраны самые оживленные улицы и перекрестки. У пешеходных переходов участники акции нанесли надписи: «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники» и «Пешеход, убедись в безопасности».В рамках «Недели безопасности дорожного движения» внимание сотрудников полиции было уделено и самым маленьким пешеходам - воспитанникам дошкольных образовательных учреждений. В игровой форме, а также с использованием мультипликационных сюжетов полицейские учили детей соблюдению Правил дорожного движения.Аналогичные мероприятия сотрудники полиции провели в ЗАТО г. Радужный, Петушинском, Гороховецком, Киржачском и других районах.