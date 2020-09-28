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<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2020-pryamoj-efir-opasnye-zhivotnye-chem-oni-mogut-zarazit-drugix-chetveronogix-i-lyudej.html" target="_blank">Прямой эфир: «Опасные животные: чем они могут заразить других четвероногих и людей?»</a> - Можно ли заразиться коронавирусом от домашнего питомца? Чем опасны четвероногие друг для друга и для