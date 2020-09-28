Владимир Путин посетит Южную Корею по приглашению ее лидера Мун Чжэ Ина. Перед этим президент России сделает себе прививку от коронавируса российской вакциной Спутник V.

Владимир Путин посетит Южную Корею по приглашению ее лидера Мун Чжэ Ина. Перед этим президент России сделает себе прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".В понедельник, 27 сентября, Владимир Путин провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Лидер Южной Кореи предложил российскому коллеге посетить Сеул после стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса.Путин принял приглашение. "Лично привьюсь российской вакциной и поеду", – приводит слова президента России телеканал "НТВ".Напомним, что вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. После этого началось производство препарата.В основе вакцины лежит уникальная технология двух аденовирусных векоров человека. Она позволяет сформировать мощный иммунитет к коронавирусу. Безопасность этой платформы подтверждена десятками лет научных исследований.В сентябре препарат начал поступать в российские регионы. В настоящее время проходит последняя стадия испытаний вакцины, в ней примут участие более 40 тысяч человек.Заинтересованность в отечественной разработке выразили десятки стран. Российский фонд прямых инвестиций договорился о поставке около 50 миллионов доз вакцины в Бразилию. Всего наша страна получила заявки на более чем миллиард доз препарата.