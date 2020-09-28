От полученных травм 52-летняя женщина скончалась на месте преступления.

В Муроме 64-летний местный житель признан виновным в убийстве сожительницы. Следствием и судом установлено, что 2 февраля в ходе распития спиртного между сожителями возникла ссора, якобы из-за того, что женщина предложила допить бутылку водки и прекратить злоупотреблять спиртным.Во время ссоры пенсионер выбежал вслед за сожительницей на лестничную площадку, где нанес ей множественные ножевые ранения.От полученных травм 52-летняя женщина скончалась на месте преступления.Муромским городским судом мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.