Министерство экономического развития России обнародовало план на 2021-2023 годы. Тарифы на электричество вырастут как для простых граждан, так и для предприятий.

Министерство экономического развития России обнародовало план на 2021-2023 годы. Тарифы на электричество вырастут как для простых граждан, так и для предприятий.Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, индексация для россиян с июля 2021 года составит 5%. При этом тарифы на электричество для бизнеса вырастут всего на 3%. Получается, что свет обойдется гражданам дороже, чем владельцам заводов.Как уточняет сайт "Комсомольская правда", таким образом правительство России хочет уйти от опыта 1990-х. Тогда россияне платили за электричество мало, а производства отдавали крупные суммы. Отметим, что такая практика действует до сих пор.Владельцы предприятий платят повышенные тарифы за свет, таким образом помогая народу. Россияне платят за электричество почти в два раза ниже экономически обоснованного. "Для бизнеса это серьезная помеха в развитии", – говорится в сообщении.Напомним, тарифы на электричество складываются из трех источников: цены выработки энергии, стоимости ее передачи по сетям и оплаты труда местных компаний. Обычно в каждом российском регионе есть своя сбытовая компания.Ранее "Дни.ру" написали, что замена счетчиков в квартире или доме . По прогнозам экспертов, после подключения электронного прибора общий коммунальный платеж вырастет на 1-2%.