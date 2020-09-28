Пожилая женщина вечером зашла в ванную комнату и закрыла за собой дверь, однако дверной замок заклинило, и выбраться самостоятельно она не смогла...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Бутырскому району пришли на помощь к пенсионерке, которая больше суток находилась взаперти у себя в квартире», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в Огородном проезде соседка стучит по трубе и зовет на помощь. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу и обнаружили пожилую женщину, запертую в собственной квартире.Установлено, что 72-летняя жительница столицы вечером зашла в ванную комнату и закрыла за собой дверь, после чего дверной замок заклинило, и выбраться самостоятельно она не смогла. Почти 37 часов слабая пожилая женщина была вынуждена находиться взаперти, так как в квартире кроме нее никого не было. На утро второго дня ее услышал сосед и вызвал полицию. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции проникли в квартиру к пенсионерке через общий тамбур и освободили женщину.Вскоре сотрудники полиции пришли навестить пенсионерку, узнали о ее самочувствии, пожелали здоровья, благополучия, а также быть более аккуратной и предусмотрительной.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29