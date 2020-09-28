Полицейские в домашней обстановке от лица московской полиции и столичного метрополитена со словами благодарности вручили имениннику памятные подарки...

25 сентября свое 93-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 5 отдела УВД на Московском метрополитене Сергей Иванович Пискунов.Поздравить майора милиции в отставке Сергея Пискунова приехали помощник начальника по работе с личным составом полковник полиции Игорь Калинин, Председатель ветеранской организации 5 отдела полиции УВД на ММ Сергей Осадчий, начальник 5 отдела полиции полковник полиции Геннадий Ванин и личный состав 5 отдела полиции Управления внутренних дел, в котором Сергей Иванович прослужил 26 лет.В 17 лет Сергей Иванович был призван в ряды Советской армии матросом береговой охраны Балтийского флота. За боевые заслуги он награжден орденом «Знак почета», множеством медалей, среди которых: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР». После окончания в 1951 году военного морского училища в Перми Сергей Иванович пришел на службу в органы внутренних дел на должность инспектора уголовного розыска. 26 лет он посвятил службе в органах внутренних дел.Полицейские в домашней обстановке от лица московской полиции и столичного метрополитена со словами благодарности вручили имениннику памятные подарки.Сергей Иванович поблагодарил прибывших к нему гостей за память и внимание, сказав, что подобные визиты очень греют душу. Ветеран с удовольствием рассказал о том, как живет сегодня, а также вспомнил о своем трудовом пути.Общение с ветеранами дает уникальную возможность выразить личную признательность старшему поколению, на долю которого выпало тяжелейшее бремя военных лет.Пресс – служба УВД на Московском метрополитене