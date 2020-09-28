В соревнованиях приняли участие около 120 сотрудников из шести Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

25 сентября 2020 года на лыжном стадионе им. А. Резцовой (Московская обл., г. Химки, ул. Мичурина, стр. 24) прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по легкоатлетическому кроссу.В соревнованиях приняли участие около 120 сотрудников из шести Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».По итогам соревнований лучшие результаты в личном зачете показали –среди женщин на дистанции 1 км:3 место – Трилинская Надежда (УВД по ЮАО);среди женщин на дистанции 3 км:1 место – Скрипникова Екатерина (УВД по ЮВАО);3 место – Яшина Ольга (УООП);среди мужчин старше 40 лет на дистанции 1 км:1 место – Усачев Юрий (УООП);3 место – Лепихов Виталий (УВД по ЮАО);среди мужчин до 40 лет на дистанции 3 км:1 место – Спиридонов Александр (УВД по ЮАО);3 место – Коняев Иван (УВД по ЮАО);среди мужчин до 40 лет на дистанции 5 км:1 место – Неделин Дмитрий (УООП);2 место – Малеев Руслан (УООП);3 место – Лобов Константин (УВД по ЦАО).В общекомандном зачёте:1 место – Местная организация № 1 МГО ВФСО «Динамо» (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – Местная организация № 4 МГО ВФСО «Динамо» (Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации);3 место – Местная организация № 6 МГО ВФСО «Динамо» (Региональная общественная организация «Спортивная Федерация пожарных и спасателей).3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве