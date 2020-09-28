Общее число инфицированных составляет 7 211 человек

За прошедшие сутки на территории региона зафиксировано лишь 4 случая выздоровления от коронавирусной инфекции, в то время как новых случаев ковида – 40.Наибольшее количество вновь зараженных выявлено в Гусь-Хрустальном районе – 8 человек. Новые случаи ковид-19 также зарегистрированы еще в 8 муниципальных образованиях области (Муромский, Селивановский, Александровский, Гороховецкий, Петушинский, Камешковский и Суздальский района и город Владимир). По-прежнему, Владмиир – на первом месте по количеству заболевших – 1285 человек. За ним следуют Гусь-Хрустальный район – 1015 и Петушинский – 710.