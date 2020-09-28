Высокопатогенные вирусы могут нанести значительный экономический ущерб.

Специалисты Россельхознадзора проведут проверку томатов, которые выращиваются на «Владимирской тепличном комбинате». Проверка плановая и проводится с целью выявления вирусов морщинистости плодов томатов, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.Эти вирусы обладают высокой патогенностью и могут нанести значительный экономический ущерб. Например, так называемыйвирусморщинистостиплодовтоматов» может буквально за неделю погубить все выращенные в теплице растения.А вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. В1999 году это заболевание идентифицировали в теплицах Голландии и Великобритании, а к концу 2000 года инфекция распространилась во многих странах европейского континента, была зарегистрирована в странах Северной Америки и в некоторых государствах Азии. Не так давно возбудитель был выявлен в республике Беларусь.В первую очередь возбудитель инфицирует растения, выращиваемые в условиях закрытого грунтаПоэтому вВажнейшим мероприятием по предотвращению распространения вирусов является их ранняя диагностика и своевременное принятие мер по уничтожению очагов. Во владимирских теплицах будет проведен визуальный осмотр томатов с отбором проб. На данный момент специалистами Управления отобран 51 образец вегетативных частей растений и плодов на площади 4,7 га. Образцы направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» для проведения исследований на наличие вирусов томатов.Проведение обследований запланировано до ноября 2020 года.