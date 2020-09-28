31 января 2020 будет рабочим днем

В январе 2021 года владимирцев ждут продолжительные новогодние каникулы. Проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.В январе выходные продлятся с 1 по 10 января, в феврале к выходным добавляются нерабочие дни с 21 по 23 февраля, а в марте - с 6 по 8 марта. Майские каникулы пройдут в два этапа: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также нерабочими объявлены дни с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. А вот 31 декабря 2020 года будет рабочим днем.