В Москве в возрасте 81 года ушел из жизни фотограф Владимир Мусаэльян, передает . Он известен благодаря снимкам советских политических деятелей. В частности, на протяжении 14 лет Мусаэльян ..

В Москве в возрасте 81 года ушел из жизни фотограф Владимир Мусаэльян, передает "". Он известен благодаря снимкам советских политических деятелей. В частности, на протяжении 14 лет Мусаэльян служил персональным фотографом Брежнева. Есть в его портфолио также снимки Андропова и Горбачева.Фотограф не ограничивался жанром портретов и снимал также репортажи. В частности, большая роль в его творчестве была посвящена советской космической программе.