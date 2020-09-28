В результате предприятие оштрафовано на 50 тыс. рублей, а директор общества - на 20 тыс. рублей.

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Роял Термо Рус». Выявлены нарушения порядка уведомления работодателя о приеме на работу бывшего государственного служащего, ранее замещавшего должность в отделе Управления Федерального казначейства по Владимирской области. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.В результате предприятие оштрафовано на 50 тыс. рублей, а директор общества - на 20 тыс. рублей. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.