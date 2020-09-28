В ходе рейдов зафиксированы факты нарушения покупателями требований санитарного законодательства.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора совместно с департаментом предпринимательства проводят мониторинг торговых центров на соблюдение масочного режима.Напомним, что на территории Владимирской области по-прежнему все посетители и сотрудники магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязаны носить маски и перчатки.По данным ведомства, большинство продавцов используют средства индивидуальной защиты, соблюдают режим санитарного контроля, осуществляют санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования. В ходе рейдов зафиксированы факты нарушения покупателями требований санитарного законодательства. К примеру, заходят в помещения без масок и перчаток, а на просьбы кассиров и продавцов не реагируют.Продавец должен проинформировать посетителей об обязанности соблюдать масочный режим и об административной ответственности за его несоблюдение. Одновременно с этим предприниматели должны предпринять действия, обязывающие клиентов соблюдать масочный режим (бесплатная выдача масок с целью их ношения в торговых залах и на кассах, предложение по приобретению маски за счет покупателя на отдельной кассе магазина, отказ в обслуживании покупателей, которые не носят маску).Обязательное ношение масок не нарушает права потребителей, потому что не относится к гражданскому праву. В основе этих ограничений лежат не нормы гражданского права, а нормы 68 Федерального закона ("О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".По результатам мониторинга материалы будут оформлены в установленном порядке и направлены на рассмотрение. Проверки будут продолжены.