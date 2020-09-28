Фигурант незаконно проник в чужой дом, откуда похитил имущество на сумму более 150 000 рублей.

В середине сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился житель города Петушки, сообщивший о краже имущества. Заявитель пояснил, что из дома и хозяйственной постройки пропали радиаторы отопления и крепления к ним, электрическая дрель, телевизор, мобильные телефоны и газонокосилка.Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 150 000 рублей.Подозреваемый, безработный 35-летний мужчина, был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Установлено, что фигурант, зная об отсутствии хозяина, взломал гвоздодером дверь дома и похитил имеющее ценность имущество. Продолжая противоправную деятельность, злоумышленник проник в хозяйственную постройку, откуда похитил газонокосилку.Впоследствии чужое имущество подозреваемый реализовал.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Похищенное имущество частично изъято сотрудниками полиции.