Фигурантка похитила 50 000 рублей у пожилых родственников.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Меленковского района. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что весной текущего года фигурантка, находясь в гостях у своих бабушки и дедушки в Муромском районе, используя мобильный телефон одного из родственников, направила онлайн-заявку на получение кредита. Убедившись, что заявка одобрена и деньги переведены на счет, обвиняемая, спустя несколько дней, через свой мобильный телефон осуществила регистрацию от имени родственников в мобильном приложении банка, после чего, используя их телефоны, перевела на счет банковской карты своего знакомого 44 000 рублей, а затем - 6 000 на свой счет. Все смс оповещения с телефонов родных девушка сразу удалила.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проведенной работы личность фигурантки была установлена.Похищенные денежные средства обвиняемая потратила на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.