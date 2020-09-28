28 сентября 1931 года в семье инженера-строителя в городе Куляб Таджикской ССР родился один из наиболее ярких владимирских писателей - Эдуард Павлович Зорин.

28 сентября 1931 года в семье инженера-строителя в городе Куляб Таджикской ССР родился один из наиболее ярких владимирских писателей - Эдуард Павлович Зорин.Даже спустя два десятилетия после его смерти исторические романы Зорина издаются большими тиражами.Раннее детство его прошло на Урале. В 1953 году закончил факультет иностранных языков Ташкентского педагогического института, а затем заочно – Литературный институт им. А.М. Горького.Владимирский период жизни писателя оказался наиболее плодотворным. Широкую известность принесла Зорину историческая тетралогия о Руси XII – XIII веков, в которую вошли романы: «Богатырское поле», «Огненное порубежье», «Большое Гнездо» и «Обагренная Русь». Любителям исторических романов и Древней Руси.Интерес к истории древнего края позволили ему воссоздать жизнь наших предков во времена Андрея Боголюбского и Всеволода III, в период объединения Русской земли. Это была эпоха создания шедевров белокаменного русского зодчества: Золотых ворот, храма Покрова на Нерли, Успенского и Дмитриевского соборов.До самых последних своих дней Эдуард Павлович работал над дилогией о нашем знаменитом земляке, генерале Н.Г. Столетове. Успел увидеть первую книгу «Клич», вторая в черновиках.Умер Зорин 27 октября 1989 года. Похоронен на Улыбышевском кладбище Владимира.