Собственник жилого помещения поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на Саянской улице иностранных граждан...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Ивановское г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в организации незаконной миграции.Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственник жилого помещения поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на Саянской улице иностранных граждан. При этом он достоверно знал, что вышеуказанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Полицейские задержали по вышеуказанному адресу подозреваемого - 39-летнего москвича, являющийся собственником данного жилого помещения.Отделением дознания ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73