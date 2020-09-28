После родителей. Владимирские детсадовцы поздравили воспитателей с праздником

- Самый главный человек в жизни ребёнка, после родителей. Как владимирские детсадовцы поздравили воспитателей с праздником?- В нашем доме поселился замечательный... хирург. В Суздальской районной больнице появился первый врач из Африки.- И футбол - женский вид спорта. Наша корреспондентка попробовала себя в роли форварда.Не пропустите "Вести-Владимир" в 9 утра на канале "Россия1"