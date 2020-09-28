В Давыдово Камешковского района после реконструкции открылся обновленный клуб. Село можно сказать “музыкальное”. Сюда приезжал когда-то сам Александр Бородин. Выдающийся композитор

В Давыдово Камешковского района после реконструкции открылся обновленный клуб. Село можно сказать “музыкальное”. Сюда приезжал когда-то сам Александр Бородин. Выдающийся композитор писал здесь свою оперу “Князь Игорь”. ( Камешковский р-н ) Теперь в Давыдово проходят памятные мероприятия и фестивали, центр которых – вот этот Дом культуры. Ему уже более 70 лет, и конечно его нужно