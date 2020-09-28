Рейтинг приверженности населения здоровому образу жизни опубликовали специалисты центра исследований РИА Новости

Рейтинг приверженности населения здоровому образу жизни опубликовали специалисты центра исследований РИА НовостиВ его основу легли 8 показателей, среди которых потребление алкоголя, табачных изделий, наркотических средств, а также условия труда, занятие спортом. Несколько лет подряд первые места в списке самых заботящихся о своем здоровье занимают жители южных областей России – Дагестан, Чеченская республика, Республика Адыгея. Во Владимирской области, увы, показатели падают. Наш регион снизился на 6 пунктов по сравнению с 2018 годом и занял 26 позицию. С другой стороны, показатели Владимирской области не самые плохие в ЦФО. Например у соседних регионов (Ярославской, Ивановской, Нижегородской, Московской областей) рейтинговый балл еще ниже.