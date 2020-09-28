В 2021 году будут продлены новые формы социальной поддержки.

Переход к единым нормативом коммунальных услуг должен совершится в соответствии с постановлением Правительства России от 17.12.2014 № 1380. Владимирская область должна была завершить переход к 1 июлю. С начала 2020 года во всех муниципальных образованиях Владимирской области уже введены нормативы по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, расходу тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.Но в новых условиях и в связи с необходимостью облегчить платёжную нагрузку на потребителей, Владимир Сипягин принял решение о переносе сроков введения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 1 января 2021 года.В связи с этим губернатор с 1 января 2020 года ввёл дополнительные меры социальной поддержки, которые носят заявительный характер. Теперь принято решение о том, чтобы продлить их на 2021 год. На эти цели из областного бюджета ежегодно предусмотрено порядка 100 млн рублей.