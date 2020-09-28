Воспитатели поделились главным секретом: что нужно делать, чтобы всегда оставаться интересным детям

27-го сентября в России отметили День воспитателя. Главным секретом, что нужно делать, чтобы всегда оставаться интересным детям, воспитатели поделились с нашим корреспондентом, Марией Городской.- Говорим спасибо вам! Своих рук не покладая, вы заботитесь о нас. И сегодня мы желаем с праздником поздравить вас!В группе пятилеток особый праздник - они поздравляют своих лучших друзей - любимых воспитателей. Татьяна Константиновна, еще будучи студенткой 3-го курса музыкального училища, начала работать в детском саду. Говорит, без этой работы свою жизнь уже не представляет. Была и учителем музыки в училище, и аккомпаниатором, но вернулась к работе музыкального педагога в садик - и осталась здесь на 21 год. Признается, душа была расположена к музыке. И к детям.Татьяна Шевахина, музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63: "У нас такая стезя, что мы постоянно должны учиться, постоянно-постоянно, чтобы быть интересным нашим детям, что я собственно и делаю. Без этого я просто не мыслю себе жизни".Татьяна Константиновна бывает на международных семинарах, где опытом работы делятся педагоги из Австрии, Италии и Германии. По ее словам,узнала там много нового и интересного. Речевое музицирование, игра на инструментах и звучащие жесты - лишь немногое из арсенала музыкального педагога.Татьяна Шевахина, музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63: "Звучащие жесты - это оркестр нашего тела. Хлопки, притопы, щелчки. На груди мы играем, это мы называем "бамбушки", шлепки. То есть, даже если не иметь музыкального оркестра с собой, можно все сыграть на своем теле".В тандеме с Татьяной Константиновной работает Татьяна Хохлова. Для воспитателей и дети, и родители, и выпускники - одна семья. И этот праздник для каждого из них.Татьяна Хохлова, воспитатель дошкольного образовательного учреждения детский сад №63: "Это уже стало родным домом. Сюда идешь с удовольствием, по-другому сюда приходить нельзя. Потому что глядя в детские глаза, их переживания, впечатления, которые просто нахлынут. Можно утром, можно вечером, можно днем, в любое время дня и суток. Получается так, что мы здесь большую часть времен проводим с детьми, чем их родители. И стараемся восполнить, этот день наполнить яркими эмоциями, впечатлениями, деятельностью".Родители в этом году не смогли лично поздравить воспитателей, вход в детский сад для них пока запрещен - из-за коронавирусных ограничений. Поэтому за них это сделали дети.- И за то, что вы работу выполняете на "пять"!Мария Городская, Илья Хлудов."Вести-Владимир".