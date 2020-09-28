В выходные прошёл восьмой тур первенства России среди команд ПФЛ.

В выходные прошёл восьмой тур первенства России среди команд ПФЛ. Владимирское "Торпедо" одержало победу над второй командой московского Локомотива, столичной "Казанкой".На двадцать пятой минуте железнодорожники сфолили в штрафной против Андрея Гладышева, и судья показал на точку. Дмитрий Чернухин был точен. На 39 минуте торпедовцы удвоили преимущество - Дмитрий Калабухов красивым ударом слёта перекинул вратаря. В конце второго тайма гости сумели отквитать один мяч - Никита Хлынов замкнул прострел. 2-1 - третья победа подряд позволила черно-белым подняться на десятую строчку турнирной таблицы.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК "Торпедо": "Соперник, на мой взгляд, одна из самых играющих команд нашей лиги - обученные ребята, молодые. Каждый знает на поле, что ему надо делать. Поэтому непросто с ними было играть. Они, конечно, больше контролировали мяч, мы пытались противодействовать как могли, и наши контратаки, на что мы и рассчитывали, они сработали".А футбольный клуб "Муром" дома сыграл боевую ничью с московской "Родиной". В конце первого тайма столичные футболисты, стараниями Никиты Ерёменко вышли вперед, но уже на пятьдесят четвертой минуте муромляне восстановили паритет - Иван Рапаков в падении замкнул передачу Даниила Шабалина. 1-1. Муром с четырнадцатью очками расположился на четвертом месте.Олег Стогов, главный тренер ФК "Муром": "С учётом того, что мы прошлую игру проиграли дерби, чисто психологически ребятам было непросто, с учетом еще и того, что команда новая - два месяца играет. Нам... Ну, непросто нам... Нам непросто , мы стараемся".