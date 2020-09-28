Трагедия случилась вчера ночью.

Во Владимире на пешеходном переходе у Золотых ворот сбили девушку. Удар машины был так силен, что она погибла. Камеры зафиксировали момент происшествия. Видно, как девушка быстро осмотрела дорогу и тронулась к Золотым воротам. И тут на большой скорости со стороны Б. Московской подъехал белый автомобиль «Лада Ларгус» и врезался в нее так, что пострадавшую отбросило на капот, и так ее протащило еще несколько метров.На место происшествия быстро прибыла служба ГИБДД и Скорая помощь. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, за рулем был водитель 19-ти лет.По факту ДТП идёт проверка.