Во Владимире взялись за нарушителей масочного режима. Роспотребнадзор проверил, как носят в магазинах маски продавцы и покупатели. В рейд санитарные врачи вышли совместно с Департаментом

Во Владимире взялись за нарушителей масочного режима. Роспотребнадзор проверил, как носят в магазинах маски продавцы и покупатели. В рейд санитарные врачи вышли совместно с Департаментом предпринимательства. Проверяющие напоминают, средства индивидуальной защиты в обязательном порядке по-прежнему должны носить и посетители торговых центров, и их сотрудники. Однако далеко не все владимирцы эти требования соблюдают. В ходе проверки