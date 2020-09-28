Ранее неоднократно судимому за совершение тяжких и особо тяжких преступлений инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии.

Октябрьским районным судом Владимира избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей «занятие высшего положения в преступной иерархии».«Органами предварительного расследования ранее неоднократно судимому за совершение тяжких и особо тяжких преступлений инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии, что позиционировалось им с 25 октября 2019 года в период содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Владимирской области и признавалось лицами, которые в своем образе жизни руководствуются криминальными установками»,- сообщается на официальном сайте суда.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 5 суток, то есть по 28 октября включительно.