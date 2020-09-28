Площадкой стал агрокомплекс "Богдарня".

Жители нашего региона отведали самый вкусный фермерский сыр. В деревне Крутово Петушинского района прошла осенняя СЫРмарка. Площадкой традиционно стал агрокомплекс "Богдарня".Праздник вкуса и песен. На сырмарку к Джону Кописки приехали фермеры и ремесленники со всей страны.Джон Кописки, сыродел: "Я очень рад, сегодня у нас около 10 сыроделов, около 20 фермеров. У меня надежда каждый год, может быть приедет больше, потому что для всех реализация - это очень сложно. Особенно сейчас, в условиях короновируса. Почему для меня? Я просто очень радостный. Люди приходят, покупают натуральные христианские продукты. И тоже наши дети, они тоже могут получить такой же оптимизм".Свежие, вкусные продукты из экологически чистого сырья поднимают настроение. И это главная цель для Джона Кописки. Свой сыр в "Богдарне" он варит уже много лет. Сейчас это около 20 сортов. Под маркой "СЫР ДЖОН" вышла и новинка этого сезона - сыр с плесенью! Один кусочек такого лакомства снабдит организм протеином даже лучше, чем мясо и рыба. А любители сладкого могут побаловать себя вот такими конфетами из козьего сыра с белым и темным шоколадом.Ольга Кошелева, участница СЫРмарки из Чебоксар: "Конфеты делаются на основе выдержанного твердого козьего сыра и с использованием настоящего бельгийского шоколада. Используются только дорогие, натуральные ингредиенты. Конфеты очень вкусные, кто один раз попробовал, они уже приходят за ними снова и снова".На СЫРмарке, впрочем, не только сыр. Ягоды, покровские пряники, молочные продукты и мясные деликатесы от производителей.Эдуард Миронов, участник СЫРмарки из Владимира: "Я первый раз участвую в Сырмарке по приглашению Джона Кописки. Я из Владимира. Занимаюсь сыровяленой продукцией, не только сыровяленой, но и вообще мясными деликатесами. Всё произвожу сам, своими руками. Вся продукция натуральная, чисто мясо, соль и специи. Никакой химии и соевых добавок".Гостей фестиваля порадовали мастер-классами русских ремесел и конным представлением. Следующая сырмарка пройдет зимой.Юлия Шувалова, Андрей Синягин"Вести Владимир"