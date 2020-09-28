В село Давыдово съезжаются музыкальные коллективы со всей области, проходят интересные мероприятия и фестивали.

В село Давыдово расположен единственный в мире музей известного композитора Александра Бородина. Три лета подряд она проводил здесь свой отпуск и создал многие сцены и картины знаменитой оперы «Князь Игорь». «Давыдовом я доволен донельзя, – писал Александр Порфирьевич друзьям в Петербург. – Как здесь хорошо! А леса, бор, пойма, – ходи всю жизнь – не находишься, гуляй – не нагуляешься, гляди – не наглядишься. А свобода-то, свобода какая!»Теперь в Давыдово регулярно приезжают музыканты со всей области, проходят яркие мероприятия и фестивали. Конечно, здесь работают кружки, библиотека, сформировался круг активных жителей. А местный ДК, который недавно отметил 70 лет, уже заметно сдал в материальнмо отношении. И тогда на его капитальный ремонт собрали 7,9 млн рублей – из федерального, областного и местного бюджетов.За два года сделали капитальный ремонт помещений, обновили фасад и заменили окна. Также купили музыкальное и световое оборудование, кинопроектор с экраном, театральные кресла и сценические костюмы. Запасные выходы оборудовали металлическими дверями с двусторонними запорами, сделали пандус для маломобильных граждан. В Дом культуры проведен газ и интернет, устроена система пожарной сигнализации и видеонаблюдения.Отметим, что в Камешковском районе за последние годы отремонтировали ДК во Второвском поселении: в сёлах Второво, Давыдово, Горки и посёлке Мирный, все они газифицированы.