Накануне открылась спортивная площадка в селе Новое Суздальского района.

Во Владимирской области для повышения доступности спортивной инфраструктуры в рамках реализации строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и стадионы, ФОКи, бассейны, ледовые дворцы, реконструируется существующая спортивная база.Спортивную площадку в селе Новое Суздальского района построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На 800 кв. метрах расположились тренажеры, спорткомплексы, площадки для спортивных игр, необходимое оборудование. На строительство потратили 5,6 млн рублей, из них 4,5 млн рублей выделили из областного бюджета.- Это очередной шаг в выполнении майского указа Президента России Владимира Путина. Главные получатели этого подарка – школьники. Подчеркну, что наши вложения в физкультуру и спорт в полной мере оправдываются. Наша область в числе лидеров в России по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». На сегодняшний день активный образ жизни ведут более 44 процентов наших земляков. Ежегодно спортсмены Владимирской области становятся чемпионами России, победителями и призёрами чемпионатов Европы и мира в разных видах спорта, – рассказал Губернатор Владимир Сипягин.Глава региона вручил двум ребятам из Суздальского района стипендии администрации области «Надежда Земли Владимирской». Их получили серебряный призёр первенства России по пауэрлифтингу среди юношей 14-18 лет Дмитрию Степанову и победительница регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку София Бушухина.Глава Суздальского района Алексей Сараев рассказал, что в этом году отремонтировали все спортзалы. Планируется открыть спортивную площадку в посёлке Садовый.Всего на развитие спортивной инфраструктуры выделено из бюджета в 2020 году 248,1 млн рублей (в областном бюджете – 208,85 млн рублей).