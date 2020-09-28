На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией8 - в Гусь-Хрустальном районе7 - в Муромском районе7 - в г. Владимире6 - в Селивановском районе5 - в Александровском районе4 - в Гороховецком районе1 - в Петушинском районе1 - в Камешковском районе1 - в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 7211 случаев заболевания1285 - в г. Владимире1015 - в Гусь-Хрустальном районе710 - в Петушинском районе685 - о. Муром620 - в Ковровском районе547 - в Александровском районе391 - в Вязниковском районе322 - в Собинском районе320 - в Юрьев-Польском районе230 - в Кольчугинском районе209 - в Меленковском районе174 - в Судогодском районе149 - в Киржачском районе148 - в Суздальском районе137 - в Селивановском районе102 - в Гороховецком районе96 - в Камешковском районе71 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.