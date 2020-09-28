На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
8 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Муромском районе
7 - в г. Владимире
6 - в Селивановском районе
5 - в Александровском районе
4 - в Гороховецком районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7211 случаев заболевания
1285 - в г. Владимире
1015 - в Гусь-Хрустальном районе
710 - в Петушинском районе
685 - о. Муром
620 - в Ковровском районе
547 - в Александровском районе
391 - в Вязниковском районе
322 - в Собинском районе
320 - в Юрьев-Польском районе
230 - в Кольчугинском районе
209 - в Меленковском районе
174 - в Судогодском районе
149 - в Киржачском районе
148 - в Суздальском районе
137 - в Селивановском районе
102 - в Гороховецком районе
96 - в Камешковском районе
71 - в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.