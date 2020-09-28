Это сделают, чтобы защитить их от сниффинга, который может привести к смертельному исходу.

У подростков Владимирско области все больше популярен сниффинг». То есть, они вдыхают углеводородные сжиженные газы, чтобы добиться состояния токсического опьянения. Такой газ используется в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит и тому подобное. Вдыхание углеводородного газа вредно и опасно. Оно может вызвать аритмию и остановку сердца, в том числе смертельную. Только в областном центре на учете состоит 11 несовершеннолетних с этой привычкой, В этом году, в июле в Судогодском районе из-за снаффинга погиб подросток, раньше две такие трагедии произошли в городе Коврове.24 сентября 2020 ода ЗС Владимирской области приняло два закона «Об установлении на территории Владимирской области ограничений розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и запрета на вовлечение несовершеннолетних в употребление путем вдыхания сжиженного углеводородного газа» и «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях».